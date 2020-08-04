Александр Лукашенко обращался к народу перед выборами президента Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Белоруссия будет принимать ответные меры в случае, если Россия будет стремиться дестабилизировать ситуацию в соседней стране. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.

«Будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — цитирует Лукашенко РБК. Таким заявлением Лукашенко поделился, комментируя задержание в Белоруссии граждан России, предположительно являющихся сотрудниками частной военной компании «Вагнера».

Задержанные в Белоруссии россияне не собирались отправляться через Минск в другие страны, а прибыли для дестабилизации обстановки, билеты в Стамбул были приобретены для прикрытия, подчеркнул Лукашенко. По словам белорусского лидера, арестованные россияне дали показания и «рассказали все».

Ранее в Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что частные военные компании в РФ запрещены законом и выразил надежду, что российских граждан скоро отпустят, напоминает «Национальная служба новостей». Тем временем в СК Белоруссии сообщили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков, напоминает RT.

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