Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

По словам Александра Лукашенко, отряд иностранных наемников переброшен на юг Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства. Об этом во время обращения к народу сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Он также призвал российскую сторону не манипулировать информацией, связанной с арестованными в республике россиянами.

29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании 33 человек. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнера». Посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Белоруссии для обсуждения этого вопроса, пишет «Национальная служба новостей». В сегодняшнем обращении Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что они летели в Стамбул и Южную Америку, передает телеканал 360.

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