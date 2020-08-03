03 августа 2020

Школьники ЯНАО получат выплату от властей к началу учебного года

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, урок, ученики, школа, школьники
На деньги от правительства Ямала претендуют школьники из многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники из многодетных семей Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременную выплату к 1 сентября. Ее размер составит почти 4 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Размер выплаты составляет 3 777,42 рублей на одного ребенка. На поддержку имеют право учащиеся из многодетных семей, постоянно проживающих на Ямале», — заявила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова. На выплату уже претендуют более 19 500 учеников из школ округа. В правительстве уточнили, что родители должны подать заявление до 1 сентября, а семьи, чьи дети обучаются за пределами ЯНАО, — до 1 октября.

Согласно данным департамента соцзащиты, выплату могут получить не только семьи с несовершеннолетними детьми. Деньги также предоставляют студентам до 23 лет, которые получают профессиональное образование или очно учатся на бакалавриате, специалитете или в магистратуре.

Помимо региональных выплат, ямальские семьи могут рассчитывать и на федеральные. Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение о выплатах на всех детей до 16 лет. В августе россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних.

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Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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