Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

Иван Голунов заявлял, что намерен добиваться наказания для всех участников дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова

Следственные органы России не выявили заказчиков преступления против журналиста Ивана Голунова. В обвинении, предъявленном полицейским, нет данных о заказчике.

«В обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Следователи отметили, что версия, по которой полицейские действовали по чьему-то заказу, прорабатывалась.

Мотивом действий полицейских, сфальсифицировавших доказательства против журналиста Голунова, следствие считает корыстные побуждения и продвижение по карьерной лестнице. Новых мотивов в действиях экс-полицейских найдено не было, отметил источник.

Иван Голунов в настоящее время воздержался от комментариев, так как не успел ознакомиться с окончательной версией обвинения. До этого журналист заявлял, что намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, но и для заказчиков преступления.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвиняли в попытке сбыта наркотиков, однако, благодаря общественному резонансу, уголовное преследование Голунова было прекращено через пять дней, передает телеканал 360. 14 января 2020 года Голунова признали потерпевшим, а 30 января были задержаны пятеро полицейских. По версии следствия, они купили наркотики, а затем подбросили их Голунову. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Организатором задержания Голунова и подделке доказательств следствие считает экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца. При этом Ляховец намерен просить возобновить дело в отношении Голунова, передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.