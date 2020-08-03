Иван Квитка (слева) едет в Челябинск, пока Владимира Бурматова (справа) нет в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Глава уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» депутат Госдумы Иван Квитка едет в Челябинске на серию совещаний по готовности областного отделения партии к выборам в заксобрание. Участники обратили внимание, что на мероприятиях не будет куратора кампании от «ЕР», депутата Госдумы Владимира Бурматова, сообщил URA.RU один из них.

«На муниципальных выборах в прошлом году руководство „Единой России“ назначило куратором кампании Квитку, затем сменило его на Бурматова. Квитка хотел возглавить штаб по выборам в ЗСО, начал его создавать, но вновь куратором стал Бурматов. Сейчас Квитка приезжает в Челябинск на несколько дней, и в очередной раз фактически смещает Бурматова, которого в эти дни нет в регионе», — рассказал собеседник.

Пока фронтменом кампании «Единой России» выступает лишь губернатор. Логотип и название партии появятся на втором этапе агитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член президиума регионального политсовета «ЕР» сообщил URA.RU, что 4 августа секретарь регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш объявил представителям челябинских отделений партии, что 5 августа приезжает выездная проверка МКС. «С Квиткой приедут почти все члены МКС. Они проведут совещание по мобилизационной базе избирателей „ЕР“. По отчетам регионального исполкома, эта база составляет 1 млн человек [38,5% от общего числа избирателей в регионе — 2,6 млн]. Есть ощущение, что цифры завышены. Упор будет делаться на старую стратегию 1+10, когда один единоросс должен будет привести на выборы 10 родственников и знакомых», — рассказал инсайдер.

Мякуш подтвердил приезд Квитки. «Члены уральского МКС будут работать в Челябинске до воскресенья — давать рекомендации по повышению эффективности работы. Бурматов с нами работает, как куратор выборов. Мы решаем одни задачи. Я сторонник того, чтобы было как можно больше соратников. И Бурматов, и Квитка настроены так же», — сказал лидер челябинской «ЕР».

Руководство регионального отделения «ЕР» намерено сделать ставку на старую технологию 1+10 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматов подтвердил, что его не будет в регионе во время приезда Квитки. «Я с руководством фракции „ЕР“ в Госдуме участвую в форуме „Территория смыслов“. В регион приеду позднее. С Квиткой находимся на связи. Выборные вопросы обсуждаем постоянно. Я приезжал в Челябинск на прошлой неделе, [замруководителя ЦИК „ЕР“ Андрей] Парфенов, Квитка. На этой неделе Квитка, потом я приеду. У нас прозрачный обмен информацией о предвыборной кампании. Нам поставили задачу [глава генсовета „ЕР“ Андрей] Турчак, [губернатор Алексей] Текслер. Мы все вместе работаем на один результат — победу партии на выборах. Конфликтов нет и быть не может», — заверил он.

Пресс-секретарь Квитки Оксана Родионова отказалась от комментариев. «Мы не даем комментариев [на тему приезда Квитки в Челябинск]», — сказала она корреспонденту URA.RU.

13 сентября жители региона выберут 60 депутатов в ЗСО, из них половину — по партийным спискам. Списки «Единой России» на выборах в ЗСО возглавили Текслер, Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. К выборам в ЗСО допущены еще восемь партий: «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».