Спикеру челябинского заксобрания назвали условия сохранения

Владимир Мякуш может забрать статус переговорщика с челябинскими элитами у Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Спикеру челябинского заксобрания Владимиру Мякушу поставлены условия для сохранения в должности. Он должен убедить оппозицию снизить накал агрессии на выборах в заксобрание региона. В случае успеха он не только сохранит статус второго лица области, но и получит еще один статус, неофициальный — переговорщика с элитами Челябинска. Пока им обладает мэр города Наталья Котова.

«Владимир Мякуш сохранит полномочия спикера, если докажет свою эффективность на выборах в заксобрание, умение договариваться с элитой, — заявил URA.RU источник в губернаторской резиденции. — Конечно, Мякушу есть, за что предъявить уже в этой кампании по выборам в ЗСО. Праймериз были скандальными, он на некоторое время выпустил ситуацию из-под контроля».

Владимир Мякуш (слева) один из тех, кто может удержать Валерия Гартунга (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас, по словам источника, осталась проблема в лице депутата Госдумы, лидера регионального отделения «Справедливой России» Валерия Гартунга: «Гартунг рассчитывает получить по спискам десять мандатов, в два раза больше, чем в 2015 году. Ведет себя достаточно агрессивно. Такую агрессию видно и со стороны депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой, второго номера общеобластного списка „Справедливой России“ на выборах». Инсайдер напомнил о газете, которую выпустили эсеры про другого депутата Госдумы («Единая Россия») Анатолия Литовченко, в которой последний увидел признаки клеветы.

«Кампанию эсеры начали вести на грани, нарушая все договоренности, которые были достигнутые еще год назад, когда Гартунг на выборах губернатора вошел в сенаторскую тройку Текслера, — отметил источник. — А сейчас он объявил [губернатору Алексею] Текслеру войну, так как глава региона возглавил списки „ЕР“».

Владимир Мякуш — один из тех политиков, кто мог бы удержать Гартунга от агрессии. «Но пока он это почему-то не делает, — отмечает источник. — Создается впечатление, что тянет время, чтобы подключиться в последний момент и показать себя эффективным политиком. Но тут важно не переиграть: помогать руководителю области нужно сейчас».

Источник отмечает, что для Мякуша наступил момент истины. Если он сможет договориться с Гартунгом, то ему будет доверена роль переговорщика от имени Текслера с элитами Челябинска.

Сейчас посредником между губернатором и местными ФПГ является мэр города Наталья Котова. «Со своей ролью глава Челябинска как политик справилась при формировании гордумы в сентябре 2019 года. Тогда по требованию Текслера ни одна из группировок не получила большинства в думе, — напомнил URA.RU источник. — Сейчас Котова как управленец ведет себя жестко, это раздражает элиты. К конфликтам мэра подводит ее окружение, поэтому как дипломат она стала уступать более Мякушу, научившемусяя за многие годы сглаживать острые углы».

Получить комментарий пресс-службы Котовой не удалось. Телефон Гартунга не отвечает. Мякуш на все вопросы URA.RU отвечает, что останется в команде, если его опыт будет востребован. От других комментариев спикер ЗСО воздерживается. Не стал комментировать будущее Мякуша и политический вице-губернатор Векшин. «Наша задача сейчас провести выборы, об остальном будем думать потом», — заявил он URA.RU.