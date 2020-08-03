Вернувшиеся в ХМАО отпускники привезли коронавирус в регион

В Роспотребнадзоре и в других сферах назвали этот процесс ожидаемым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшую неделю в ХМАО вернулись шесть человек из отпуска, у которых по приезде диагностировали коронавирус. В Роспотребнадзоре такие случаи теперь будут считать как завозные. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«Таких случаев у нас шесть за минувшую неделю. В их числе двое вернувшихся из Краснодарского края, двое из Ставропольского края, из Республики Дагестан один человек, из Казахстана — один случай», — добавила Соловьева.

Источник URA.RU в Роспотребнадзоре ХМАО добавил, что в дальнейшем таких случаев будет становиться только больше, что очевидным образом повлияет на эпидситуацию. Подобные же опасения высказывались и представителями региональной сферы образования. По мнению педагогов, вернувшиеся из отпусков школьники могут серьезным образом повлиять на статистику заболеваемости.

По мнению директора нижневартовской туристско-транспортной корпорации «Спутник» Василия Сочилина, эта ситуация была прогнозируема и, более того, новые случаи заражения, привезенные отпускниками, могут негативно повлиять не только на эпидемиологическую ситуацию в регионе, но и на туристический бизнес, так как курорты и границы снова могут быть закрыты.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросло число больных коронавирусом и продолжают умирать люди от COVID-19. А по количеству новых заболевших антирейтинг возглавляют три города: Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовск.