Выплаты семьям с детьми обходились бюджету в 270 миллиардов рублей в месяц, рассказал Константин Селянин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выплаты семьям с детьми, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, стоит продлить хотя бы до конца 2020 года, но при этом прекратить выплачивать их всем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист Константин Селянин.

«Выплаты семьям нужно сохранить, но не для всех — это стоит 270 миллиардов в месяц, на это просто нет денег. Нужно подходить точечно — платить многодетным семьям и тем, в которых доход составляет меньше какой-то конкретной суммы. Делать это стоит хотя бы до конца года», — заявил URA.RU Селянин. Он подчеркнул, что прямые выплаты семьям стали самой эффективной мерой поддержки в период пандемии и подстегнули потребительскую активность.

Государству стоит продолжить поддержку всех граждан, в особенности тех, кто потерял работу, считает экономист. «Выплаты по безработице стоит приравнять к МРОТу. Еще одна важная мера — продление кредитных каникул, которые заканчиваются в октябре. Если их не продлить, многие заемщики окажутся на грани банкротства. Нужна принудительная реструктуризация — снятие кредитного бремени, которое сдавливает горло», — отметил эксперт.

Чтобы поддержать бизнес, правительство может выделить несколько наиболее пострадавших отраслей и предложить им ряд послаблений, рассказал Селянин. «Самые пострадавшие сферы — туризм, торговля и сфера услуг. Во-первых, стоит уменьшить налоги, но это мера долгоиграющая, давно пора было. Кроме того, стоит частично компенсировать затраты на выплату зарплат, освободить ТЦ от налога на землю, — считает экономист. — У нас есть ресурсы для дальнейшей помощи — Германия чуть ли не треть годового ВВП потратила на помощь людям и бизнесу, многие страны — 10-15%, а мы только около 3%. Главное не потратить оставшиеся деньги куда попало».

Ранее в ПФР заявили, что те семьи, которые еще не получили выплаты на детей, получат их после 5 августа. Также в России предлагалось ввести ряд льгот и мер поддержки для населения, в частности, депутат Госдумы Евгений Федоров предлагал освободить от транспортного налога россиян, чей автомобиль простаивает в течение шести и более месяцев, передает телеканал 360.

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