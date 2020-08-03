03 августа 2020

В ПФР объяснили, когда выплатят новые пособия на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, многодетная семья, семья, детская коляска
В России остались семьи, которые еще не получили выплаты на детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единовременные денежные пособия на детей в размере 10 тысяч рублей будут выплачены после 5 августа. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

Ранее президент Владимир Путин ввел пособия для родителей на каждого ребенка в семье от 3 до 16 лет. Но не все российские семьи получили выплаты в июне и июле. «ПФР намерен составить список всех таких семей. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны», — приводит заявление пенсионного фонда агентство Nation News. В ведомстве объяснили, что проблемы с выплатами связаны с тем, что в некоторые регионы страны сложно добраться или там не всегда имеется интернет-связь. Пособия не получили примерно 10% семей, деньги будут выплачены сразу за два месяца, обещают в ПФР.

С ноября в России будет легче получить пособия на детей: правительство сократило перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи. В частности, гражданам не придется предоставлять документы об алиментах. Кроме того, со следующего года в стране планируется ввести ежемесячные пособия в размере одного прожиточного минимума для семей с детьми от трех до семи лет, передает «Федеральное агентство новостей».

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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