Онищенко предупредил об опасности компьютерной томографии

Компьютерная томография сильно облучает организм, делать ее стоит только по назначению врача даже при положительном тесте на коронавирус. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Лучевая нагрузка очень высокая, надо с ней быть поосторожней. В перспективе надо искать другие возможности для диагностики», — цитирует Онищенко деловое издание «ВЗГЛЯД». По мнению Онищенко, компьютерная томография излишне популяризовалась, а ученым стоит совершенствовать формы диагностики.
В среднем на одного пациента с коронавирусом приходится 2,5 КТ, отмечает Онищенко. При этом не стоит проходить процедуру без консультации с врачом. Около 40% зараженных переносят COVID-19 бессимптомно, а потому у них может не быть необходимости делать томографию, подвергая организм излучению, заключил депутат.
Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали, что рост числа КТ-исследований приводит к дополнительному облучению населения, передает RT. По мнению ученых, это может привести к росту радиационно-индуцированных заболеваний.
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