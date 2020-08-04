Жириновский предрек бегство Лукашенко после выборов в Белоруссии

В случае победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии в республике могут начаться волнения, из-за которых действующий глава государства будет вынужден покинуть страну. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский.
«[Победа Лукашенко на выборах] может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему», — цитирует Жириновского РИА «Новости». Лидер ЛДПР провел аналогию с ситуацией, которая случилась в феврале 2014 года в Киеве, когда экс-президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну.
По словам Жириновского, сегодня нельзя остаться у власти, применяя силовые методы. Он считает, что 10 августа (выборы пройдут 9 августа) станет значимым днем для Белоруссии. Ранее Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов.
Выборы главы государства в Белоруссии пройдут 9 августа, пишет RT. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее сообщалось, что оппозиционер Светлана Тихановская организовала митинг-концерт в Минске, который собрал по разным подсчетам от 25 до 63 тысяч человек. Лукашенко считает Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками», передает телеканал 360. Всего в выборах примут участие пять кандидатов, уточняет «Национальная служба новостей».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.