Жириновский предрек бегство Лукашенко после выборов в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский считает, что сегодня нельзя силовым вариантом остаться у власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В случае победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии в республике могут начаться волнения, из-за которых действующий глава государства будет вынужден покинуть страну. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский.

«[Победа Лукашенко на выборах] может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему», — цитирует Жириновского РИА «Новости». Лидер ЛДПР провел аналогию с ситуацией, которая случилась в феврале 2014 года в Киеве, когда экс-президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну.

По словам Жириновского, сегодня нельзя остаться у власти, применяя силовые методы. Он считает, что 10 августа (выборы пройдут 9 августа) станет значимым днем для Белоруссии. Ранее Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов.

Выборы главы государства в Белоруссии пройдут 9 августа, пишет RT. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее сообщалось, что оппозиционер Светлана Тихановская организовала митинг-концерт в Минске, который собрал по разным подсчетам от 25 до 63 тысяч человек. Лукашенко считает Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками», передает телеканал 360. Всего в выборах примут участие пять кандидатов, уточняет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...