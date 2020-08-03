Бизнесмен Евгений Коныгин стал чувствовать себя хуже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Предприниматель из поселка Селиярово Евгений Коныгин согласился прекратить голодовку, которую он начал 5 июня из-за финансовых проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Информацию о завершении акции протеста подтвердил URA.RU сам бизнесмен.

«Сегодня ко мне приезжали на переговоры глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин и бизнес-омбудсмен Николай Евлахов. После двухчасового разговора я принял решение прекратить голодовку. Выражаю им благодарность за то, что они лично уделили внимание моим проблемам», — прокомментировал Коныгин.

Он также добавил, что после консультаций с медиками начинает постепенно выходить из голодовки. Сейчас у него в планах расширение ассортимента товаров, которые будут продаваться в магазине. «Я понял, что протест — это не выход и есть инструменты, которые позволят мне преодолеть финансовые трудности», — заявил предприниматель. Дозвониться до главы Ханты-Мансийского района журналисту агентства не удалось, его телефон находился вне зоны действия сети.

Ранее URA.RU сообщало, что Коныгин объявил голодовку из-за того, что был вынужден весной в разгар эпидемии коронавируса закрыть магазин, где торговал промышленными товарами. В результате, ему нечем стало гасить кредиты, которые он взял на развитие бизнеса.