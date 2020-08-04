Украинский консул в Черногории Михаил Шматов крайне недоволен тем, что Черногория открыла границу для российских туристов. Политик обвинил власти республики в дискриминации украинцев.
«Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в „зелёную“ зону [по коронавирусу] без всяких условий», — написал Шматов в своем Facebook. По его словам, Украина с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13—14 бортов в неделю, и при этом находится в ограниченных правах. «Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты», — заключил Шматов.
Ранее, как напоминает RT, на заседании Национального координационного совета при правительстве Черногории (NKT) было принято решение включить Россию в зелёный список, предполагающий возможность въезжать в страну без дополнительных условий. А с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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