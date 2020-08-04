В Минпросвещения ответили, будут ли раздавать планшеты школьникам

Татьяна Васильева отметила, что новые технологии должны быть доступны каждому ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минпросвещения РФ не будет навязывать школьникам использование гаджетов, а предоставит этот выбор их родителям. Об этом рассказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

По ее словам, каждая семья выбирает сама, использовать гаджеты или нет. «Цифровая образовательная среда — это среда в дополнение, но не на замену традиционной. Все, что касается традиционного режима обучения: учебники, рабочие тетради, письменные контрольные — все это никуда не девается», — цитирует « Коммерсант » Васильеву. Отмечается, что новые технологии должны быть доступны каждому ребенку.

По словам Васильевой, возможность учиться по планшету, а не по учебнику должна быть у детей и в мегаполисе, и в селе. Замминистра напомнила, что во время перехода на дистанционное обучение нуждающиеся школьники получили более 500 тысяч единиц техники.

Ранее сообщалось, что в России планируют провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Эта система предполагает возможность обучаться дистанционно с помощью современных технологий. В образовательных учреждениях, в которых пройдет эксперимент, проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах). Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением. Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров рассказал URA.RU, что дистанционное обучение в российских школах может стать дополнительным ресурсом для педагогов и детей, но не сможет заменить собой очное. По его словам, если власти решат ввести такой формат, то никто не сможет этому помешать.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.