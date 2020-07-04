Заслуженный учитель: РФ может перейти на дистанционное обучение

Удаленка может быть полезной в экстремальных ситуациях, но не в обычное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение в российских школах может стать дополнительным ресурсом для педагогов и детей, но не сможет заменить собой очное. Но если власти решат ввести такой формат, то никто не сможет этому помешать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров.

Дистанционное обучение в российских школа ввели в период пандемии коронавируса. Теперь Минпросвещения РФ планирует провести эксперимент по внедрению модели Цифровой образовательной среды (ЦОС). Он начнется с сентября в 14 регионах, в том числе на Урале. Как объяснил глава министерства Сергей Кравцов, ЦОС призван сделать школы «современными» в техническом оснащении с высокой скоростью интернет-соединения, установкой компьютеров и обеспечением планшетами.

«Дистанционное обучение неплохо показало себя этой весной. Оно может стать ресурсом запаса при экстремальных ситуациях, например, при возвращении пандемии. Также оно может быть вспомогательной площадкой для обучения в обычное время. Но ЕГЭ тоже начинался в виде эксперимента, а теперь считается обязательным выпускным экзаменом, несмотря на огромное количество противников», — рассказал педагог.

По словам Снегурова, очное обучение в любом случае должно остаться. «Мы лишаемся реального общения, атмосферы педагогики, школы, настоящих коммуникаций. Все-таки дистанционное обучение принесло пользу, но оно кажется суррогатным», — резюмирует учитель.

Против замены очного обучения дистанционным выступал президент Владимир Путин. По его мнению, учитель и ученик должны общаться напрямую. А педиатр и блогер Евгений Комаровский считает, что родители должны иметь право выбирать между формами обучения своего ребенка, передает агентство Nation News.

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