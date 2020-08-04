В Пермь планирует прилететь федеральный министр

Министр культуры России Ольга Любимова планирует приехать в Пермь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона. Там пояснили, что о визите Любимовой в столицу Прикамья договорился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа в ходе поездки в Москву.
«Провели встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Договорились о совместной работе и ответном визите министра в Пермский край», — рассказал URA.RU в пресс-службе губернатора Прикамья. Махонин с Любимовой обсуждали на встрече новую сцену театра оперы и балета, новое здание для художественной галереи, развитие пространства «Завод Шпагина», а также программу развития кино в регионе.
Отмечается, что Любимова оценила программу по открытию социальных кинозалов в муниципалитетах региона. Также она отметила фестиваль документального кино «Флаэртиана», который проходит ежегодно в Перми.
URA.RU рассказывало, что Махонин в Москве также встретился с режиссером Павлом Лунгиным. Ожидается, что в ближайшие пару лет в Пермском крае снимут около десяти новых фильмов.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «