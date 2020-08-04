04 августа 2020
03 августа 2020

В Пермь планирует прилететь федеральный министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Ольги Любимовой. Екатеринбург, шкарупа валерий, любимова ольга
Министр культуры РФ Ольга Любимова планирует прилететь в Пермь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Министр культуры России Ольга Любимова планирует приехать в Пермь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона. Там пояснили, что о визите Любимовой в столицу Прикамья договорился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа в ходе поездки в Москву.

«Провели встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Договорились о совместной работе и ответном визите министра в Пермский край», — рассказал URA.RU в пресс-службе губернатора Прикамья. Махонин с Любимовой обсуждали на встрече новую сцену театра оперы и балета, новое здание для художественной галереи, развитие пространства «Завод Шпагина», а также программу развития кино в регионе.

Отмечается, что Любимова оценила программу по открытию социальных кинозалов в муниципалитетах региона. Также она отметила фестиваль документального кино «Флаэртиана», который проходит ежегодно в Перми.

URA.RU рассказывало, что Махонин в Москве также встретился с режиссером Павлом Лунгиным. Ожидается, что в ближайшие пару лет в Пермском крае снимут около десяти новых фильмов.

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Культура Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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