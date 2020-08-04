Важный для ЯНАО объект строился с подложными документами

Мост через Пур начали строить в 2018 году Фото: сайт правительства ЯНАО

Строительство моста через Пур в Пуровском районе ЯНАО осуществлялось с использованием подложных документов, сообщает окружная прокуратура. Как было установлено надзорными органами, подрядная организация на самом деле не согласовывала работы с Росрыболовством.

«Реализация проектной документации осуществлялась на основании подложного заключения, которое фактически Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству не выдавалось», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По результатам прокурорской проверки в адрес руководителей заказчика и исполнителя работ было внесено представление об устранении, после чего органы Росрыболовства выдали заключение о согласовании работ. Необходимое искусственное воспроизводство водных биоресурсов составило 4,3 тонны молоди — в 1,5 раза выше, чем было указано в подложном документе.

В правительстве ЯНАО оперативно получить комментарий по ситуации не удалось. В пресс-службе посоветовали обратиться к исполнителю работ — тюменской компании «Мостострой-11». В адрес предприятия был направлен письменный запрос, на момент публикации ответа не поступило.

В начале июня власти ЯНАО отчитались о том, что строительство вскоре будет закончено. Тогда рабочим оставалось возвести 225 метров конструкции, чтобы соединить берега реки. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, строительство моста закончится уже в этом году — раньше запланированного срока.

Мост через Пур считается одним из главных проектов главы региона. Объект является одним из самых ожидаемых в округе, ямальцы ждут его появления несколько десятилетий. После окончания строительства жителям Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов больше не потребуется понтонная переправа.