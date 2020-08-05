Адвокат: за Сафроновым следили больше года

Журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

В обвинении экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова сказано, что российская разведка следила за ним минимум с осени 2019 года. Кроме того, она знала о том, что обвиняемый якобы передавал секретные сведения некоему сотруднику чешской спецслужбы, заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки — от сентября 2019 года и марта 2020 года», — приводит слова юриста «Интерфакс». По версии следствия, Сафронов имеет специальную подготовку и причастен к деятельности иностранной спецслужбы, в распоряжение которой попали собранные обвиняемым сведения.

У Павлова возникли вопросы, почему, по данным следователей, в ФСБ почти год знали о шпионаже Сафронова, но не задержали его сразу. По словам адвоката, в материалах дела ответов на это нет. Равно как и информации о том, с кем якобы сотрудничал Сафронов и какие данные передавал.

Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, советник главы Роскосмоса передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии. Сам Сафронов свою вину не признает и исключает сделку со следствием, передает телеканал 360. Бывшие коллеги обвиняемого и его близкие полагают, что арест связан с его журналисткой деятельностью в «Коммерсанте». Эту версию в ФСБ отрицают.

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