В курганском избиркоме пока не будут менять руководство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

От результатов выборов в Курганскую облдуму зависит карьера руководства избиркома. Планируемых отставок до сентября не будет. Об этом URA.RU сообщили источники знакомые с ситуацией.

«Вместе с представителем ЦИК [Евгением Шевченко], который эти дни работал в Кургане, власти решили оставить курганский избирком в прежнем составе. Своеобразным экзаменом станут сентябрьские выборы», — отметил инсайдер.

По мнению другого источника, менять руководство избирательной комиссии в канун ответственной выборной кампании слишком рисково. Кроме того, инсайдер не исключил, что за председателя Валерия Самокрутова вступился ЦИК. «Ранее прозвучали претензии к ходу голосования по поправкам в Конституцию. По сути, они были не по проведению голосования, но затрагивали процедуру подведения итогов. Больше касались разногласий по соподчиненности избиркома ЦИК и региональным властям», — отметил источник.

Политолог Сергей Ширяев считает, что Самокрутов зарекомендовал себя, как большой профессионал, которого сейчас в предвыборный период необходимо особо ценить. «Считаю его отличным профессионалом. Более того, во время его работы каких-либо сильных скандалов в Курганской области не было», — отметил Ширяев.

Валерий Самокрутов в разговоре с URA.RU уточнил, что ни о каких кадровых перестановках ему неизвестно. Представитель ЦИК Евгений Шевченко находился с рабочим визитом. Помимо Кургана он посетит Челябинск и Екатеринбург. «Основное внимание по организации голосования, в том числе досрочного, которое будет проходить 11, 12 и сам день голосования 13 сентября. Это будет нововведение. Кроме того, обсуждалась методическая помощь избирательным комиссиям Курганской области», — отметил Самокрутов.

Ранее URA.RU сообщало, что в избирательной комиссии Курганской области проходит проверка — работают ревизоры, которые проверяют «использование бюджетных средств, выделенных избиркому в 2016—2019 годах и истекшем периоде 2020 года (выборочно)». Инсайдеры говорили, что по ее результатам в избиркоме вероятны кадровые перестановки.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.

В Курган приезжал член ЦИК Евгений Шевченко, который встречался с представителями политических партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU