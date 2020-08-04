Ширшиков попал в колонию за то, что не отмечался в полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга принято решение направить в колонию-поселение пиарщика Ярослава Ширшикова за клевету в адрес полпреда президента в УРФО Николае Цуканове. Ранее Ширшиков, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, был приговорен к полутора годам ограничения свободы.

«Семь месяцев и четыре дня колонии-поселения. Не арестовали. Поеду сам, когда вызовут. Дней через 10», — сообщил Ширшиков о решении суда на своей странице в Facebook. Редакция URA.RU попыталась дозвониться до него, но трубку он не берет.

Ширшикова направили в колонию-поселение за нарушение правил соблюдения ограничения свободы. Он должен был ежемесячно отмечаться в полиции, но нарушил это требование.

Ранее URA.RU писало, что в июле 2019 года Ширшиков стал фигурантом двух уголовных дел: за обращение в администрацию президента по поводу полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и за пост на Facebook о протестах в сквере у Драмтеатра. 3 марта в Верх-Исетском суде Ширшиков был приговорен к полутора годам ограничения свободы. Ширшикова обвинили по ч. 3 ст. 212 УК РФ «призывы к массовым беспорядкам» за призыв к насилию над казаками, рогвардейцами и ОМОНом. И по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» за то, что в письме президенту обозвал полпреда Николая Цуканова польским шпионом.

Ширшиков ранее прославился серенадами в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской и настойчивыми попытками завоевать ее сердце. Гусар успел засветиться в ходе президентской кампании, став начальником штаба главного российского монархиста Антона Бакова, а в 2018 году пиарил коммуниста Андрея Ищенко на выборах в Приморье. Ширшиков также участвовал в несанкционированных протестах против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

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