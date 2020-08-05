Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП

Артист утверждает, что не помнит, как произошла авария Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артист Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Объясняет это тем, что ничего не помнит о трагедии.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?», — приводит слова Ефремова РИА «Новости». В среду, 5 августа, в Пресненском суде Москвы, где в среду начался процесс по делу артиста. Рассмотрением дела занимается судья Елена Абрамова, которая выносила приговор оскандалившимся футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает издание «Утро.ру».

Рассмотрением дела займется судья Елена Абрамова, которая выносила приговор Захарченко и оскандалившимся футболистам Кокорину и Мамаеву.

Во время заседания гособвинение заявило о том, что перед аварией Ефремов превысил скорость на 25 километров в час. А адвокат актера Эльман Пашаев настаивает на том, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова подделала доказательства вины Ефремова.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого Сергей Захаров погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Адвокат артиста утверждает, что в момент аварии Ефремов не был за рулем. Однако сторона потерпевших настаивает на обратном.

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