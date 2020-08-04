В Кургане двух кандидатов требуют снять с выборов в облдуму

Избирком признал, что нарушений при регистрации Артура Пущина и Михаила Котюсова (на фото) не было Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Жительница Курганской области Елена Долбиева обратилась в региональный избирком с просьбой снять с выборов кандидатов в региональный парламент Артура Пущина (КПРФ) и Михаила Котюсова («Справедливая Россия»), признанных судом банкротами. Информация об этом опубликована на сайте избиркома.

«По мнению заявителя, Котюсов и Пущин, являясь банкротами, не могли на основании пункта 7 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ самостоятельно открывать банковские счета, поэтому избирательные комиссии не имели права регистрировать указанных лиц в качестве кандидатов в депутаты», — отмечают в избиркоме. Долбиева просила отменить решения территориальных комиссий о регистрации их кандидатами в депутаты.

В облизбиркоме считают, что решения о регистрации Пущина и Котюсова кандидатами соответствовали требованиям законодательства: «Оснований для отмены указанных решений у избирательной комиссии Курганской области не имеется». Заявление Долбиевой оставлено без удовлетворения.

Суд признал Пущина банкротом в мае 2017 года, а Котюсова — в сентябре 2018 года. Председатель облизбиркома Валерий Самокрутов ранее заявлял URA.RU, что запрета на участие в выборах для граждан, признанных банкротами, нет.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров». Представителям «Яблока» и единственному самовыдвиженцу отказали в регистрации.