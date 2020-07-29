Международные рейсы из Екатеринбурга откроет Москва

Решение о возобновлении международного авиасообщения из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» будет принято на федеральном уровне, заявил URA.RU глава регионального минтранса Василий Старков. Ранее Екатеринбург не вошел в список городов, из которых можно будет улететь зарубеж.
«Это [решение о запуске международных рейсов] сугубо федеральная прерогатива, решение принимает Минтранс РФ», — заявил Старков.
Ранее источник URA.RU объяснял сохранение запрета на международные вылеты из Екатеринбурга высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе: Свердловская область стабильно занимает 2 место по этому показателю после Москвы, значительно опережая другие города-миллионники.
Россия открывает международное авиасообщение 1 августа, границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На первом этапе будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Свердловчане, несмотря на запрет, могут оперативно покинуть страну: авиакомпания Azur Air с 10 августа начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Москву, график рейсов составлен таким образом, чтобы пассажиры могли оперативно пересесть на рейсы из Москвы в Турцию.
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