Академик РАН назвал главную опасность коронавируса

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У населения уже формируется большая иммунная прослойка от COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главная опасность коронавируса в будущем — если он сможет прижиться в организме человека и существовать там как ВИЧ или гепатит. Об этом заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников.

Коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием, когда иммунная прослойка населения станет не менее 60%, считает ученый. «За исключением одного обстоятельства. Если коронавирус не станет таким как гепатит или СПИД, когда он будет жить в организме», — заявил Колесников на пресс-конференции «Национальной службы новостей».

Однако в настоящее время нет предпосылок для такого развития событий, добавил он. Также Колесников уверен, что второй волны COVID-19 не случится. По его словам, растет количество людей с иммунитетом к заболеванию, что уже позволяет большой части населения или не заражаться совсем, или переносить инфекцию в легкой форме.

Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, больше все смертей зарегистрировано в США Бразилии и Мексике, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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