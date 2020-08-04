04 августа 2020

Свердловские власти готовятся начать учебный год в особом режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ в лицее №88. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, педагоги, учителя, лицей
Занятия надеются начать в классах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Свердловские власти закупают оборудование, чтобы начать учебный год в школах области в соответствии с санитарными правилами. Об этом URA.RU рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов.

Глава министерства образования подчеркнул, что в регионе готовятся начать учебный год 1 сентября в онлайн-режиме. «Занятия будут проходить очно с соблюдением всех санитарных норм. Мы закупаем необходимое оборудование», — уточнил Биктуганов. Более подробно выяснить особенности прохождения уроков и массовых мероприятий не удалось, поскольку министр находится в отпуске. Также не удалось узнать детали у главы департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой — она также сообщила, что вернется из отпуска лишь на следующей неделе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском государственном горном университете начало учебного года перенесли на 21 сентября. В УрФУ не исключали, что начнут учебный год в формате дистанционного обучения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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