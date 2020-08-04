Свердловские власти готовятся начать учебный год в особом режиме

Свердловские власти закупают оборудование, чтобы начать учебный год в школах области в соответствии с санитарными правилами. Об этом URA.RU рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов.
Глава министерства образования подчеркнул, что в регионе готовятся начать учебный год 1 сентября в онлайн-режиме. «Занятия будут проходить очно с соблюдением всех санитарных норм. Мы закупаем необходимое оборудование», — уточнил Биктуганов. Более подробно выяснить особенности прохождения уроков и массовых мероприятий не удалось, поскольку министр находится в отпуске. Также не удалось узнать детали у главы департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой — она также сообщила, что вернется из отпуска лишь на следующей неделе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском государственном горном университете начало учебного года перенесли на 21 сентября. В УрФУ не исключали, что начнут учебный год в формате дистанционного обучения.
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