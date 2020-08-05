Во время смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов был полностью вменяем, и отдавал отчет своим действиям. Об этом говорится в результатах экспертизы.
«Ефремов был полностью вменяем, и отдавал отчет в своих действиях в момент ДТП», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на экспертизу. Кроме того, по результатам тестирования, в момент аварии Ефремов находился за рулем автомобиля, так как на подушках безопасности на месте водителя были найдены пот и бактериальные клетки, которые принадлежат артисту.
8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada, пишет RT. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров позже скончался в больнице. На судебном заседании, которое прошло 5 августа, Ефремов отказался признать вину, так как, по его словам, он ничего не помнит о той ночи, передает VSE42.Ru.
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