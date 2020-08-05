Ефремов был полностью вменяем в момент ДТП. Результаты экспертизы

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Спектакль
Экспертиза показала, что Михаил Ефремов отдавал себе отчет в момент аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Во время смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов был полностью вменяем, и отдавал отчет своим действиям. Об этом говорится в результатах экспертизы.

«Ефремов был полностью вменяем, и отдавал отчет в своих действиях в момент ДТП», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на экспертизу. Кроме того, по результатам тестирования, в момент аварии Ефремов находился за рулем автомобиля, так как на подушках безопасности на месте водителя были найдены пот и бактериальные клетки, которые принадлежат артисту.

8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada, пишет RT. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров позже скончался в больнице. На судебном заседании, которое прошло 5 августа, Ефремов отказался признать вину, так как, по его словам, он ничего не помнит о той ночи, передает VSE42.Ru.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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