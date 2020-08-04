Оштрафован депутат, пожелавший вернуть выборы мэра Екатеринбурга

Депутата гордумы Екатеринбурга, лидера инициативной группы по сбору подписей за возвращение прямых выборов мэра уральской столицы и других свердловских городов Андрея Пирожкова оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения пикетирования (ст. 20.2 ч.2 КоАП). Соответствующее решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, сообщил URA.RU адвокат Пирожкова Антон Косачев.
Суд счел, что Пирожков, организуя точки по сбору подписей, не согласовал «проведение публичного мероприятия» с уполномоченным органом — региональным министерство общественной безопасности (МОБ). При этом ранее сами активисты заявляли, что сбор подписей не является пикетом и что кубы, размещенные в сквере у Драмтеатра и возле автовокзала в Екатеринбурге, не являются агитационными.
В рапорте полиции, напротив, говорится, что это было «полноценное публичное мероприятие в форме пикетирования». Об этом, по словам представителя ведомства, свидетельствует «наличие средств наглядной агитации (быстровозводимой сборно-разборной конструкции, футболок с тематическими надписями, флагов РФ)».
Как заявил в разговоре с корреспондентом сам Пирожков, он будет обжаловать приговор. Предполагается, что с завтрашнего дня он и его соратники по инициативной группе поедут в пиар-тур по свердловским городам (среди которых — Нижний Тагил, Асбес, Артемовский, Пышма, Североуральск, Красноуфимск, Ивдель), цель которого — собрать максимальное количество подписей за возврат прямых выборов мэров свердловских муниципалитетов. Для того, чтобы законопроект, подготовленный активистами, был рассмотрен депутатами заксобрания, до 11 сентября им необходимо заручиться поддержкой десяти тысяч человек (к настоящему моменту собрано более трех тысяч подписей).
Накануне, как писало URA.RU, сотрудники полиции и МОБа добились демонтажа кубов, рядом с которыми инициативная группа собирала подписи, а также изъяли несколько подписных листов. Сам Пирожков был задержан (ближе к ночи его отпустили после разговора с полицейскими).
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