Белорусский журналист расписал детальный план «майдана»

В Сети появился план цветной революции в Белоруссии. Организаторы собираются вывести на улицы в день голосования десятки тысяч человек. Информацию опубликовал белорусский журналист Степан Путило, также известный как NEXTA.
«До 20:00 участникам предлагается оставаться возле участков для голосования. После 20:00, когда они официально закроются, собравшимся предлагается требовать открытого подсчета голосов и публичного обнародования протокола», — передает «Царьград».
К 22:00 белорусов призывают стянуться в центр Минска — к стеле «Минск — город-герой». Если площадка будет недоступна, организаторы предложат альтернативные варианты. Гражданам рекомендуют повторять массовые акции каждый день после выборов вплоть до победы. Журналист в своем Telegram-канале отмечает, что на улицы выйдут десятки тысяч человек. Цель акций, по словам организаторов, — призвать власти переходить на сторону народа. В ближайшее время Путило пообещал выложить инструкции для участников белорусского «майдана».
Сейчас в Белоруссии проходит период агитации перед президентскими выборами, которые намечены на 9 августа. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы пять человек, включая самого Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, сообщает «Национальная служба новостей». Из-за этого действующего президента страны Александра Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана». Компания уже сейчас сопровождается массовыми митингами против действующей власти, а также задержаниями оппозиционных политиков и активистов.
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