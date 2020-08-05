05 августа 2020

Белорусский журналист расписал детальный план «майдана»

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, майдан, беспорядки, революция
Белорусов призывают выходить на улицы «до победы» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Сети появился план цветной революции в Белоруссии. Организаторы собираются вывести на улицы в день голосования десятки тысяч человек. Информацию опубликовал белорусский журналист Степан Путило, также известный как NEXTA.

«До 20:00 участникам предлагается оставаться возле участков для голосования. После 20:00, когда они официально закроются, собравшимся предлагается требовать открытого подсчета голосов и публичного обнародования протокола», — передает «Царьград».

К 22:00 белорусов призывают стянуться в центр Минска — к стеле «Минск — город-герой». Если площадка будет недоступна, организаторы предложат альтернативные варианты. Гражданам рекомендуют повторять массовые акции каждый день после выборов вплоть до победы. Журналист в своем Telegram-канале отмечает, что на улицы выйдут десятки тысяч человек. Цель акций, по словам организаторов, — призвать власти переходить на сторону народа. В ближайшее время Путило пообещал выложить инструкции для участников белорусского «майдана».

Сейчас в Белоруссии проходит период агитации перед президентскими выборами, которые намечены на 9 августа. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы пять человек, включая самого Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, сообщает «Национальная служба новостей». Из-за этого действующего президента страны Александра Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана». Компания уже сейчас сопровождается массовыми митингами против действующей власти, а также задержаниями оппозиционных политиков и активистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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