Исаев из «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой

Михалкову не сделали акционером «Уральских пельменей» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущая Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей», так как ее не сделали акционером. Об этом заявил участник, автор и один из основателей шоу Сергей Исаев.

«Она пришла просто и говорит: „Ребята, я хочу быть акционером“. Мы ей и говорим: „Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт“», — цитирует Исаева Е1.RU.

Михалковой объяснили, что невозможно просто прийти и стать акционером, так как команда шла к этому 30 лет. Телеведущая заявила, что восемь лет работала в шоу, и это немаленький срок. Однако участники «Уральских пельменей» напомнили ей, что она и так самая оплачиваемая актриса, имеет множество ролей и летает бизнес-классом.

Неделю назад Михалкова рассказала о своей новой работе. Сейчас телеведущая снимается в комедийном проекте «Сториз» для телеканала СТС. Она уточнила, что это юмористические зарисовки о простых и знакомых героях. В марте бывшая участница «Уральских пельменей» написала свою первую книгу, которая посвящена актерской карьере телеведущей. А в начале лета Михалкова призналась, что ушла из шоу потому, что хотела профессионального роста, передает агентство Nation News. Сейчас артистка работает над детским КВН в команде с ведущим Александром Масляковым, актером Михаилом Галустяном и каналом СТС, уточняет телеканал 360.

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