29 июля 2020

Михалкова из «Уральских пельменей» нашла новую работу. ФОТО

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Юлия Михалкова на встрече со студентами в Верхней Пышме. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет, putin team, путин тим, putinteam, путинтим
Михалкова снимается в проекте «Сториз» Фото: Дарья Попова

Телеведущая и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снимается в комедийном проекте «Сториз» для телеканала СТС. Об этом она рассказала в своем аккаунте Instagram.

«Типичный съемочный день. Утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днем — „илитная селеба“ XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века», — написала Михалкова.

Она уточнила, что «Сториз» — это юмористические зарисовки о простых и знакомых героях. В проекте снимаются 12 актеров, которые каждый день перевоплощаются в десятки новых образов: от медсестры до заключенного. «Легкий, добрый и простой юмор для детей от шести до ста шести лет», — отметила телеведущая.

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Вот это я попаааала в… СТОРИЗ! На СТС на финишную прямую выходят съемки «СТОРИЗ» - юмористических зарисовок о простых и знакомых героях – про нас и про вас. Про жизнь! Легкии?, добрыи? и простои? юмор для детеи? от шести до ста шести лет! Всего 12 актеров. Каждыи? день мы перевоплощались в десятки новых образов. От библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного. Например, я! Типичныи? съемочныи? день. Утром играла тихую, скромную учительницу обычнои? школы XX века, днем – «илитная селеба» XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века. Да-да, «СТОРИЗ» - это очень разные, очень юмористические истории )) Скоро премьера! На СТС!

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

В марте бывшая участница «Уральских пельменей» написала свою первую книгу, которая посвящена актерской карьере телеведущей. А в начале лета Михалкова призналась, что ушла из шоу потому, что хотела профессионального роста, передает агентство Nation News. Сейчас артистка работает над детским КВН в команде с ведущим Александром Масляковым, актером Михаилом Галустяном и каналом СТС, уточняет телеканал 360. Недавно она поделилась советом, как переключиться с одной работы на другую. Свой способ она назвала «правилом ежика». В течение пяти минут экс-участница шоу ни о чем не думает и находится как бы «нигде».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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