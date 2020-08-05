Вакцина от COVID может оказаться бесполезной для четверти россиян

Вакцина бесполезна для людей с ожирением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса не будет эффективна для людей с ожирением. Об этом заявили ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

«Будет ли у нас в следующем году вакцина Covid, специально предназначенная для людей с ожирением? Ни в коем случае. Будет ли готовая вакцина работать при ожирении? Наш прогноз — нет», — цитирует «Комсомольская правда» слова доцент кафедры питания университета Раза Шейха.

Он отметил, что другие вакцины: от гриппа, столбняка, бешенства и гепатита B тоже менее эффективны для пациентов с ожирением. Поэтому люди с избыточным весом наиболее уязвимы. Ученые напомнили, что люди с ожирением тяжелее переносят коронавирус и чаще умирают.

В конце июля академик РАН Виктор Тутельян заявил, что 60% населения России имеет избыточную массу тела, 20-25% россиян страдает ожирением. Академик РАН подчеркнул, что это главная причина смертности и сокращение ожидаемой продолжительности жизни в стране. Также ранее ученые предположили, что после пандемии коронавируса и самоизоляции мир рискует погрузиться в эпидемию ожирения.

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