Аммиачное облако после взрыва в порту Бейрута может достичь турецких курортов. Об этом сообщил эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.
«После взрыва в Бейруте вредные для человека вещества попали в воздушную среду. При сильном ветре химикаты могут достичь средиземноморского побережья других стран. Попавшая в воздух отрава очень опасна для отдыхающих на территории Турции», — передает его слова Nation News.
Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел вечером 4 августа. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Точная причина ЧП устанавливается. Ранее сообщалось о 78 погибших, позже их число увеличилось до 100. Четыре тысячи человек пострадали. По информации греческого издания, судно, которое доставило аммиачную селитру в Бейрут, принадлежало россиянину.
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