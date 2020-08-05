Капитан, привезший селитру в Бейрут, писал жалобы Путину

Капитан обвинил власти Ливана в том, что они вовремя не избавились от опасного груза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российский капитан Борис Прокошев, нанятый на судно «Росус» для перевозки роковой аммиачной селитры, рассказал о задержании в порту Бейрута и письмах к президенту РФ Владимиру Путину.

Пролежавшие несколько лет в порту Бейрута почти три тысячи тонн аммиачной селитры взорвались, разнеся весь город и погубив более 100 человек. Прокошев рассказал в беседе с изданием «Сибирь. Реалии», что его наняли в тот момент, когда судно покупал уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Бизнесмен заключил контракт с Мозамбиком на поставку удобрений. Забрать груз нужно было в Батуми и направиться в пункт назначения, однако по пути пришел приказ от судовладелеца зайти в Ливан и взять дополнительный груз.

Прокошев рассказывает, что уже в порту выяснилось, что для экипажа не были оплачены ни запасы продовольствия, ни обязательный портовый сбор, ни начислена зарплата предыдущему экипажу. Власти Бейрута запретили команде «Росуса» покидать Ливан. После этого капитан начал регулярно писать письма в администрацию президента РФ Владимира Путина и консульство РФ в Ливане с просьбой о помощи. «Я писал каждый месяц Путину. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ?» — делится капитан.

После нескольких таких ответов, команда продала топливо с судна и наняла адвокатов, спустя 11 месяцев они вернулись домой, а судно с селитрой осталось в Бейруте. Со временем заброшенный корабль утонул в порту из-за пробоины, а за грузом так никто и не обратился. По словам капитана, Гречушкин получил предоплату за доставку удобрения в размере одного млн долларов и сейчас живет на Кипре. Мозамбик не мог потребовать груз, так как он не был оплачен. Власти Ливана могли распорядится судном и селитрой по своему усмотрению, но не сделали этого, считает Прокошев. «Они [власти Ливана] сами виноваты. От [судна с опасным грузом] надо было скорее избавиться», — подчеркнул капитан.

Ранее стало известно, что службы безопасности Кипра разыскивают Гречушкина в связи со взрывом в Бейруте, который прогремел вечером 4 августа. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Точная причина ЧП устанавливается. Ранее сообщалось о 78 погибших, позже их число увеличилось до 100. Четыре тысячи человек пострадали.

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