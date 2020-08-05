Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян

Россияне готовились к вылету в Венесуэлу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», к которой власти Белоруссии приписывают задержанных россиян, не имеет никакого отношения к ситуации. Задержанные были наняты в охранную группу, Белоруссию они использовали как транспортный хаб. Об этом заявил участник вооруженного конфликта в Донбассе, который пожелал остаться анонимным — он должен был стать 34-м задержанным.

По словам мужчины, группа задержанных россиян готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной. Через Минск они направлялись в Латинскую Америку, поскольку Белоруссия является транспортным хабом для подобных структур. «Первая группа, в которую должен был войти и я, состояла из 40 с лишним человек. Задержали 33, потому что не все поехали через Минск», — рассказал мужчина «Московскому комсомольцу». Белоруссию россиянин назвал «известной транзитной дыркой для подобных дел». Людей переправляют бортом, пароходом и через эту страну. При этом белорусские власти должны быть в курсе подобных перемещений военных специалистов.

Предложение, в рамках которого вылетела в Минск группа сотрудников охранных структур, заказчик выдвинул в мае. Первую группу собирали для работы в Венесуэле. Всего из России должно было вылететь 11 групп, численностью от 35 до 40 человек каждая. Первая группа должна была улететь в Стамбул, но в последний момент они получили команду «сверху» отправиться в забронированную заранее гостиницу.

В Белоруссии 29 июля были задержаны российские бойцы, их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Президент республики Александр Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений. Позднее он провел переговоры с президентом Украины о выдаче задержанных Киеву из-за преступлений в Донбассе, напоминает «Утро.ру».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.