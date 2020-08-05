05 августа 2020
04 августа 2020

Что разрешено и что запрещено пермякам во время коронавируса. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, велодорожка, велосипедист
Самоизоляция для жителей региона отменена Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае полностью снят режим самоизоляции для граждан, действовавший 4 месяца из-за пандемии коронавируса. Решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19. Ограничительные меры смягчены и для бизнеса. Изменения в Указ губернатора вступили в силу с 5 августа.

При этом регион пока не может перейти к третьему (заключительному) этапу снятия ограничений, поскольку коэффициент распространения инфекции значительно превышает норму (на 5 августа — 1,04 при норме 0,5). URA.RU публикует новый список того, что разрешено и что запрещено в крае.

В Пермском крае разрешается:

  • оказывать косметические/косметологические услуги салонам красоты;
  • оказывать финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации);
  • снимать фильмы;
  • диспансеризация и медосмотры (в том числе выездные);
  • проведение госпитализации детей в возрасте до 17 лет;
  • продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
  • проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
  • торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
  • осуществлять речные круизы;
  • проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
  • проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
  • получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
  • проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
  • репетировать в учреждениях культуры;
  • тренироваться в профессиональных спортклубах;
  • проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
  • ходить в походы и на сплавы.

В Пермском крае могут работать:

  • агентства недвижимости, оценщики;
  • организации, оказывающие услуги в области права;
  • торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
  • фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);
  • санаторно-курортные организации;
  • архивные учреждения (без читальных залов);
  • туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
  • зоопарк;
  • детсады с дежурными группами;
  • детские загородные лагеря;
  • уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);
  • музеи и выставочные залы;
  • иные организации, чья деятельность не приостановлена.

В Пермском крае запрещено:

  • выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (ограничения продлены до 25 августа);
  • находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • посещать пляжи;
  • проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);

В ходе заседания оперштаба врио губернатора края Дмитрий Махонин отметил, что если ситуация с распространением инфекции сохранится на прежнем уровне, то в ближайшее время краевые власти рассмотрят вопрос о возобновлении работы кафе и ресторанов «в привычном формате». Сейчас в крае насчитывается 6227 человек, у которых выявлен коронавирус, 4 458 человек, заразившиеся COVID-19, выздоровели.

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