В Пермском крае полностью снят режим самоизоляции для граждан, действовавший 4 месяца из-за пандемии коронавируса. Решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19. Ограничительные меры смягчены и для бизнеса. Изменения в Указ губернатора вступили в силу с 5 августа.
При этом регион пока не может перейти к третьему (заключительному) этапу снятия ограничений, поскольку коэффициент распространения инфекции значительно превышает норму (на 5 августа — 1,04 при норме 0,5). URA.RU публикует новый список того, что разрешено и что запрещено в крае.
В Пермском крае разрешается:
- оказывать косметические/косметологические услуги салонам красоты;
- оказывать финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации);
- снимать фильмы;
- диспансеризация и медосмотры (в том числе выездные);
- проведение госпитализации детей в возрасте до 17 лет;
- продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
- проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
- торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
- осуществлять речные круизы;
- проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
- проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
- получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
- оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
- проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
- репетировать в учреждениях культуры;
- тренироваться в профессиональных спортклубах;
- проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
- ходить в походы и на сплавы.
В Пермском крае могут работать:
- агентства недвижимости, оценщики;
- организации, оказывающие услуги в области права;
- торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
- фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);
- санаторно-курортные организации;
- архивные учреждения (без читальных залов);
- туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
- зоопарк;
- детсады с дежурными группами;
- детские загородные лагеря;
- уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);
- музеи и выставочные залы;
- иные организации, чья деятельность не приостановлена.
В Пермском крае запрещено:
- выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (ограничения продлены до 25 августа);
- находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- посещать пляжи;
- проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);
В ходе заседания оперштаба врио губернатора края Дмитрий Махонин отметил, что если ситуация с распространением инфекции сохранится на прежнем уровне, то в ближайшее время краевые власти рассмотрят вопрос о возобновлении работы кафе и ресторанов «в привычном формате». Сейчас в крае насчитывается 6227 человек, у которых выявлен коронавирус, 4 458 человек, заразившиеся COVID-19, выздоровели.
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