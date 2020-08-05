Многие россияне готовы работать до тех пор, пока будут силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более половины россиян (69%) не планируют уходить с работы после достижения пенсионного возраста. При этом некоторые согласны работать и после 70 лет. Во многом это связано с низкой финансовой обеспеченностью. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

«Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше пенсионного возраста, даже если захотят, так как им просто не на что будет жить», — пишет РБК. Вместе с тем 11%-14% мужчин и 7% женщин хотели бы продолжать работать после 70 лет.

Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят менее трети россиян (31%): суммарно 39% женщин и только 23% мужчин. Только 4% респондентов уверены, что для ухода с работы у них есть достаточно сбережений. Еще 3% надеются, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода. При этом половина участников опроса признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии.

Ранее в Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. Однако после 2024 года их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда, пишет «Национальная служба новостей». При этом в Госдуме предложили вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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