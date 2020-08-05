В Кургане глава департамента уволился, не проработав и месяца

Исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Зяблов ушел в отставку через три недели после назначения на должность. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к властям региона.
«Зяблов не проработал и двух недель, ушел на больничный. С больничного не вышел — написал заявление. Возможно, он решил, что ему будет тяжело руководить сельским хозяйством области. Он же раньше в этой сфере не работал. Он закончил военное училище, работал в налоговых органах, занимался молодежной политикой на Ямале», — рассказал инсайдер. По его данным, обязанности руководителя департамента сейчас исполняет начальник управления развития отраслей АПК Павел Кощеев.
Сотрудники департамента АПК подтвердили URA.RU, что 4 августа у Зяблова был последний рабочий день в департаменте. Информация о руководителе на момент публикации удалена с сайта департамента. Дозвониться до самого экс-чиновника URA.RU не удалось. В региональном департаменте информационной и внутренней политики пообещали уточнить информацию и прокомментировать ее позже.
О назначении Зяблова и. о. директора департамента АПК региона стало известно 14 июля. До этого он в течение года возглавлял Белозерский район Курганской области. Ранее Зяблов работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Инсайдеры заявляли, что в Курганскую область он приехал по приглашению главы региона Вадима Шумкова.
Обновлено в 11.00: в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области сообщили URA.RU, что Зяблов уволился по личным обстоятельствам.
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