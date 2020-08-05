Долги курганской академии погасили впервые за три года

У Курганской сельскохозяйственной академии впервые за 3 года разблокированы банковские счета. Об этом URA.RU рассказал и. о. проректора по финансово-экономическим и административным вопросам КГСХА Константин Павлов.
«В академии 3 года был заблокирован счет. Мы не могли осуществлять платежи. Вчера счета были разблокированы. Наша ситуация финансовая налаживается», — пояснил Павлов.
Он добавил, что субсидию на погашение долгов выделил учредитель — Министерство сельского хозяйства РФ. Размер — 366 млн рублей. «Они направлены на погашение долгов, в том числе коммунальных — Газпрому, энергетикам и прочим кредиторам. Мы погасили основные долги, хотя некоторые еще остались, но тем не менее, тех долгов, которые приводили к блокировке лицевых счетов в Управлении федерального казначейства больше нет», — пояснил и. о. проректора КГСХА. В вузе также отметили, что сейчас академия ведет приемную кампанию.
Ранее URA.RU писало, что премьер РФ Михаил Мишустин пообещал разобраться с долгами проблемного курганского вуза во время своего визита в регион в феврале 2020 года. В июне 2019 года КГСХА посетил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. После этого федеральный бюджет выделил вузу почти 220 млн рублей.
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