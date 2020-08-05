Разрушающуюся трассу в ЯНАО реконструируют к 2024 году

На смену плитам «бетонки» придет асфальт Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Участок автодороги Сургут — Салехард между Коротчаево и Пуровском (ЯНАО) будет полностью покрыт асфальтом к 2024 году, сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства. В настоящее время на проблемном участке производится замена разрушившихся плит и обрезка арматуры, представляющей опасность.

«На трассе ведутся работы в рамках содержания (замена и перекладка дорожных плит), обрезка оголившейся арматуры», — говорится в комментарии депртанса ЯНАО, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». В ведомстве также сообщили, что трассу полностью «оденут в асфальт» к 2024 году — сейчас уже ведутся проектно — изыскательские работы.

Пока подрядчики приступили к капитальному ремонту участка протяженностью два километра. Также определен подрядчик на капремонт двух участков общей протяженностью 26 километров, к работам он планирует приступить в середине августа.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что участок между Пуровском и Коротчаево стал представлять опасность для автомобилей — железобетонные плиты в ряде мест частично разрушились, из них торчат прутья стальной арматуры. Владельцы транспортных средств систематически жалуются на пробитые колеса и испорченную ходовую часть после прохождения данного участка трассы

При этом еще в феврале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2020 год Годом дорог. В настоящее время также ведутся работы по укладке твердого дорожного покрытия на участке между Салехардом — Надымом.