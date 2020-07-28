Бабушкина придумала план, как 15 лет править свердловской элитой

Людмила Бабушкина возглавляет свердловский парламент 12 лет. И намерена вновь занять кресло спикера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина собирается занять пост спикера четвертый созыв подряд. По данным источников URA.RU, узкому кругу она заявила, что намерена выдвинуться на выборах в региональный парламент 2021 по Богдановичскому округу, от которого неоднократно избиралась. Однако многие расклады против этих планов. Причем карьере одного из старейших политиков региона угрожает даже доверенный бизнесмен Сергей Майзель.

Как сообщает инсайдер, в настоящее время спикер Заксобрания ищет человека, способного возглавить ее избирательный штаб и представить политика избирателям в новой среде. «Еще несколько лет назад у Бабушкиной не было конкурентов. Сейчас в округе иной расклад: изменилась электоральная среда, появились эффективные конкуренты, которых раньше не было», — на условиях анонимности говорит один из политтехнологов.

Алексей Коробейников активно работает в избирательном округе. В том числе в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В качестве примера он приводит депутата Заксобрания Алексея Коробейникова. Работая в той же территории (дважды избирался от Богдановичского округа), он проявляет высокую активность в социальных сетях, а для Людмилы Бабушкиной и ее команды эта тема не очень знакома. Коробейников представлен во всех популярных соцсетях: Instagram (1600 постов и 2208 подписчиков), «ВКонтакте» (около 80 публикаций только за 2020 год и более 1600 друзей), «Одноклассники» (148 постов и 273 друга), Facebook (более 80 постов с начала года и 940 подписчиков), Twitter (91 читаемый твит и 555 читателей). Людмила Бабушкина имеет аккаунт только в соцсети Facebook — 1884 подписчиков.

В Богдановиче утверждают: Бабушкина делает ставку на местные газеты. По данным источника, все редакторы муниципальных СМИ получили разнарядку поддерживать спикера заксобрания. Однако этот способ воздействия на электорат с каждым годом менее эффективен, и Коробейников технологически смотрится в разы сильнее Бабушкиной, отмечает наблюдатель.

Кроме того, свидетельствуют местные жители, Коробейников в последнее время появлялся в округе гораздо чаще Бабушкиной. «Он ездил не только по Богдановичу, но и по окрестным деревням и поселкам, встречался с людьми. Даже в коронавирус. Присутствие Бабушкиной свелось к поздравлениям на страницах газет, которые никто особо не читает, и посещению нескольких городских праздников, где она выступила перед горожанами со сцены», — рассказал URA.RU один из местных политиков, попросив сохранить его имя в тайне.

Если ранее Бабушкина и Коробейников работали в тандеме и могли делить два мандата — по списку «ЕР» и победителя-одномандатника, то перед очередными выборами спикер видит в коллеге конкурента, уверены инсайдеры.

Сергей Майзель может оказаться для Людмилы Бабушкиной опасным союзником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подтверждение этому они заявляют, что спикер ищет спонсора, который мог бы обеспечить финансовую поддержку на грядущих выборах в обмен на мандат в заксобрание. По данным агентства, Людмила Бабушкина сделала ставку на союз с владельцем компании «Молочный кит» Сергеем Майзелем. Ему обещано проходное место в списке ЕР в родном для Бабушкиной Богдановичском округе (а она пойдет самовыдвиженцем) в обмен на финансовую поддержку. По замыслу нынешнего спикера, бизнесмен должен занять место Алексея Коробейникова. Это косвенно подтверждается планами Майзеля: в среду, 29 июля, он едет в Богданович открывать молочный завод вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Однако у этого плана существуют риски, отмечает политтехнолог, пожелавшим сохранить статус инкогнито. «Бабушкина рискует своим мандатом, приглашая в свою территорию серьезного политика. Два кандидата от „Единой России“ — одномандатник и списочник — будут выбраны на праймериз. Более технологичные Майзель и Коробейников могут обойти Бабушкину. А попытки перестановки лидеров праймериз запрещено руководством ЕР».

«Единая Россия» перешла на электронную форму проведения праймериз. В интернете Бабушкина смотрится слабо Фото: Анна Майорова © URA.RU

С большой долей вероятности праймериз пройдут в электронной форме, и это несет сложности для электората, на который рассчитывает Людмила Бабушкина, подтверждает политтехнолог Алексей Швайгерт: «Одно дело привести своих бабушек на участки для голосования, другое дело — суметь зарегистрироваться через портал госуслуг, выслать скан своего паспорта и так далее. Это достаточно сложно для возрастного избирателя, поэтому возникает высокая вариативность результата». Он отметил, что в этой ситуации в более выгодном положении окажется тот из кандидатов, кто умеет работать с интернет-аудиторией.

Людмила Бабушкина отказалась комментировать корреспонденту свои электоральные планы. Отказался поделиться какими-либо намерениями и Сергей Майзель. «Мы с Людмилой Валентиновной вместе работаем на благо наших избирателей, никакого конфликта у нас нет, — заявил URA.RU Алексей Коробейников. — Жители Богдановического округа дважды, начиная с 2011 года, доверили мне представлять их интересы в заксобрании. Я стараюсь не разочаровывать их, и практически все свободное от парламентской деятельности время провожу в территории. Мои помощники также плотно работают в Богдановическом округе. Планирую выдвинуть свою кандидатуру на праймериз „Единой России“ в Богдановиче».