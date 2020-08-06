Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала на выборы президента

Владимир Жириновский готов выдвинуть экс-губернатора кандидатом на предстоящих выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В случае, если с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы»

«Если Фургал будет оправдан, то конечно. С такой популярностью в своем крае и уже на федеральном уровне его выдвинем обязательно в 24 году», — заявил Жириновский, отвечая на вопрос о возможном выдвижении экс-губернатора Хабаровского края на следующих президентских выборах.

Ранее Владимир Жириновский назвал кандидатов от партии на предстоящих президентских выборах на 30 лет вперед, сообщает «Национальная служба новостей». В список политика вошли однопартийцы Игорь Лебедев, Алексей Островский, Михаил Дегтярев, Борис Чернышев и Василий Власов.

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