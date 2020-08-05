В Пермском крае зафиксировано 69 новых случаев (68 — 5 августа) коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,94 (1,04 — 5 августа).
«Пермский край — 69 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 6296 случаев заболевания COVID-19, а общее число летальных исходов достигло 278 (+4 за сутки).
Непосредственно от COVID-19 в регионе умерло 175 человек, еще 103 человека с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний. За все время от COVID-19 вылечилось 4507 человек (+49 за сутки).
Несмотря на негативный сценарий развития событий в Прикамье, часть ограничительных мероприятий в регионе все же сняли. В частности, теперь салоны красоты могут оказывать больше услуг. Работа ресторанов в обычном режиме, а также посещение пляжей, бассейнов и саун до сих пор под запретом.
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