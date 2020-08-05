Курган остался без прокурора города

Прокурор Кургана Вадим Суровцев занимал этот пост в течение последних четырех лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Кургана Вадим Суровцев больше не занимает этот пост. По какой причине он оставил должность, сведения инсайдеров URA.RU, знакомых с ситуацией разошлись.

«Вадим Суровцев сдал полномочия 27 июля. Обязанности прокурора города исполняет заместитель прокурора города Андрей Безбородов», — пояснили в прокуратуре Кургана.

По сведениям одних источников, Суровцев ушел на пенсию. Но в связи с чем принято решение оставить службу, им неизвестно. Должность прокурора города Кургана старший советник юстиции Суровцев занимал с июня 2016 года. Служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года. Был в должностях прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, заместителя начальника этого же отдела, заместителя прокурора Кетовского, Варгашинского районов, заместителя прокурора города Кургана, начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области.

Другие инсайдеры поделились мнением, что Суровцева перевели в Екатеринбург, к замгенпрокурора Игорю Ткачеву, который ранее был прокурором Курганской области.

В пресс-службе Генпрокуратуры управления в Уральском федеральном округе агентству рекомендовали за пояснениями обратиться в отдел кадров курганской прокуратуры, которой известны кадровые ротации сотрудников. Получить оперативные комментарии агентству не удалось.

Ранее URA.RU писало, что прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год. Он заявлял, что важные статьи недофинансируют.