Сейчас россияне вынуждены сами откладывать на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для того чтобы россияне могли получать достойные пенсии, как в Европе, государству необходимо развивать накопительную пенсионную систему. Однако, как поделились с URA.RU экономисты, в России власть лишь откладывает эту инициативу — поэтому жителям страны стоит надеяться только на себя.

Ранее стало известно, что более половины россиян не планируют уходить с работы после достижения пенсионного возраста. Во многом это связано с маленькими пенсиями.

«Эффективность пенсионной системы измеряется в динамике показателя коэффициента замещения — это соотношение средней пенсии к средней зарплате. В последнее время в России он уменьшается. В нулевые показатель доходил до 40% — это минимальный стандарт по международным правилам, „на троечку“. Подозреваю, что следующая статистика покажет примерно 30%. В Европе средний коэффициент замещения составляет 70%», — рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

В Европе примерно половину коэффициента составляет доля накопительной пенсии, вторая половина — это вклад государства. «В России пенсионное обеспечение связано лишь со страховыми государственными пенсиями. При этом растет дефицит средств в Пенсионном фонде. В результате люди вынуждены обратиться в сторону финансовых инструментов и принимать на себя значительное количество рисков», — поделился экономист.

С ним согласен и экономист Константин Селянин. Но, по его мнению, «подводным камнем» для государства в накопительной пенсионной системе является то, что власти должны сами обеспечивать пенсионеров. «Государство должно взять всю заботу о людях, которые уже находятся на пенсии. Это справедливо: работающие люди в свое время исправно платили налоги, поэтому им стоит ответить тем же», — объяснил он. Чтобы на это хватило денежных средств, стоит увеличить налогооблагаемую базу (создавать больше рабочих мест и условий для предпринимателей), пересмотреть расходы бюджета и серьезно заняться пенсионной реформой.

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