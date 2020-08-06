В Перми сотрудники полиции задержали трех дебоширов, которые ехали на поезде из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции. Молодые люди хотели попасть на турнир по боксу в Москве, но их путь закончился в столице Прикамья.
«В поезд „Чита — Москва“ мужчины сели в Екатеринбурге в 11 часов вечера [4 августа] и до утра распивали алкогольные напитки, громко разговаривали, не обращали внимания на сделанные замечания», рассказали URA.RU в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. В Перми дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.
В Перми в отношении молодых людей 1997, 1998 и 1999 годов рождения, которые проживают на территории Свердловской области, были составлены протоколы об административном правонарушении. По статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) грозит штраф до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток.
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