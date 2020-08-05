05 августа 2020

Жители Кургана ездят на пляжи, несмотря на запрет мэрии. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган
Даже утром в будний день на пляж приходят десятки человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана посещают пляжи зоны отдыха «Голубые озера», которая закрыта из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Люди на пляже есть даже утром в будний день. Машин в лесу достаточно», — рассказал корреспондент. Он отметил, что в вечернее время здесь можно увидеть еще больше человек. Корреспондент заметил, что до закрытого пляжа продолжают ездить автобусы. «Водители говорят, наверно, рейсы забыли отменить», — уточнил он.

На момент написания новости, до пресс-службы администрации Кургана дозвониться не удалось. В мэрию были направлены вопросы по данной теме.

Зоны отдыха на Голубых озерах и бульваре Солнечный были закрыты 31 июля. По данным специалистов, песок в этих местах не соответствует СанПиН. На данный момент официально в городе открыт только пляж «Бабьи пески».

Закрытие пляжа Голубые озера. Курган
Несмотря на запрет, машины беспрепятственно подъезжают к зоне отдыха
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Закрытие пляжа Голубые озера. Курган
Водители автобусов сами удивляются, почему ездят до закрытого пляжа
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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