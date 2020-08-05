Жители Кургана посещают пляжи зоны отдыха «Голубые озера», которая закрыта из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Люди на пляже есть даже утром в будний день. Машин в лесу достаточно», — рассказал корреспондент. Он отметил, что в вечернее время здесь можно увидеть еще больше человек. Корреспондент заметил, что до закрытого пляжа продолжают ездить автобусы. «Водители говорят, наверно, рейсы забыли отменить», — уточнил он.
На момент написания новости, до пресс-службы администрации Кургана дозвониться не удалось. В мэрию были направлены вопросы по данной теме.
Зоны отдыха на Голубых озерах и бульваре Солнечный были закрыты 31 июля. По данным специалистов, песок в этих местах не соответствует СанПиН. На данный момент официально в городе открыт только пляж «Бабьи пески».
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