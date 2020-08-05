Даже утром в будний день на пляж приходят десятки человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана посещают пляжи зоны отдыха «Голубые озера», которая закрыта из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Люди на пляже есть даже утром в будний день. Машин в лесу достаточно», — рассказал корреспондент. Он отметил, что в вечернее время здесь можно увидеть еще больше человек. Корреспондент заметил, что до закрытого пляжа продолжают ездить автобусы. «Водители говорят, наверно, рейсы забыли отменить», — уточнил он.

На момент написания новости, до пресс-службы администрации Кургана дозвониться не удалось. В мэрию были направлены вопросы по данной теме.

Зоны отдыха на Голубых озерах и бульваре Солнечный были закрыты 31 июля. По данным специалистов, песок в этих местах не соответствует СанПиН. На данный момент официально в городе открыт только пляж «Бабьи пески».

Несмотря на запрет, машины беспрепятственно подъезжают к зоне отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители автобусов сами удивляются, почему ездят до закрытого пляжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU