Игорь Алтушкин станет главным инвестором нового храма в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый кафедральный собор в Челябинске, будущий главный храм города будут достраивать на средства «Русской медной компании». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. Глава РМК Игорь Алтушкин заводит на строительство собора нового подрядчика, компанию «А1» из Екатеринбурга.

«В 2020—2023 годах РМК поможет окончить строительство Христорождественского кафедрального собора в Челябинске, — сообщили в пресс-службе. — Завершать проект доверено новому генподрядчику — строительной компании „А1“. В августе специалисты компании официально примут дела и приступят к работе». РМК собирается вкладывать в храм до 160 млн рублей в год.

Как уточнили в епархии, черновая отделка помещений будет окончена в ближайшее время. Идет монтаж инженерных сетей и вытяжной системы. Уже готовы к установке купола с крестами. Высота здания на сегодня — 60,3 метров. После поднятия креста верхняя отметка достигнет 67 метров.

Ранее источник URA.RU в резиденции губернатора Алексея Текслера сообщил, что глава региона недоволен затягиванием сроков. Он распорядился сменить застройщика и провести аудит расходов. Еще до смены подрядчика об РМК говорили как о будущем инвесторе строительства.

До 1931 года Христорождественский собор был главным православным храмом Челябинска и находился на том месте, где сейчас стоит оперный театр. В 1932 году собор снесли. Спустя 80 лет было решено возродить храм, для этого выбрали площадку на улице Салавата Юлаева.