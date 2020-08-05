05 августа 2020
04 августа 2020

Кандидатов от двух партий сняли с выборов в заксобрание ЯНАО. Один пытался скрыть судимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, памятник ленину, избирательная комиссия, законодательное собрание, счетная палата, янао, здание, ямал
В кампании будут участвовать кандидаты от семи партий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Избирательная комиссия ЯНАО лишила статуса кандидатов в депутаты окружного заксобрания представителей политических партий «Родина» и «Партия Роста». Как сообщил окружной избирком, причиной исключения из списков стали нарушения при оформлении документов, а также скрытая одним из кандидатов судимость.

«Кандидат был исключен из заверенного списка», — говорится в сообщении ИК ЯНАО. В результате кандидатов от «Родины» по единому избирательному округу стало меньше на четверых, «Партии Роста» — на одного.

По информации URA.RU, к выборам в региональный парламент не допустили Ирину Семенову, Игоря Харина, Владимира Гоголева и Петра Банникова, представлявших «Родину». От «Партии Роста» к выборам не допустили Петра Слободяна. В результате от «Родины» на выборы пойдет 28 кандидатов, от «Партии Роста» — 24

Связаться с ямальским реготделением партии «Родина» на момент публикации по известным телефонам не удалось. На запрос, направленный в пресс-службу «Партии Роста», ответа также не поступило.

Ранее сообщалось, что два политических объединения — «Партия возрождения России» и партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, природы, пенсионеров, против насилия над животными» не были допущены до участия в выборах. В качестве причины отказа в регистрации кандидатов избирком назвал проблемы с документами.

Еще одна партия — «Яблоко» — не подала документы для участия в кампании. В итоге за места в региональном парламенте будут вести борьбу семь политических партий и 14 самовыдвиженцев.

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Политика

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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