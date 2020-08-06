Лукашенко заявил о задержании сотрудников Госдепа США

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Александр Лукашенко раскрыл подробности о задержанных россиянах Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

В Белоруссии задержали людей с американскими паспортами. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — передает слова Лукашенко издание БЕЛТА. По его словам, задержанных защищает Россия, а не НАТО.

Лукашенко считает, что эти люди принимали участие в предвыборной кампании в РФ и заработали хорошие деньги. «Сегодня хайпуются на территории Белоруссии», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что против Минска ведется гибридная война и нужно быть готовыми к «пакостям с любой стороны», пишет RT. По его словам, многих провокаторов удалось задержать благодаря бдительности граждан. Президент страны призвал не пугать их последствиями задержаний. Он считает, что в данном вопросе не должно быть никакой политической подоплеки.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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