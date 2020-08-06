В России предложили сократить расходы на Крым

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Регион недосчитается более чем девяти миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Министерство финансов предложило урезать поток денег на развитие Крыма. Оптимизация расходов на содержание полуострова связана с пандемией коронавируса.

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798 тысяч рублей», — говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнирований федерального бюджета». Также в бумаге сказано, что в 2022 сокращения превысят девять миллионов рублей, пишет телеканал «Царьград».

В 2022 году из-за пандемии финансирование государственной программы по социально-экономическому развитию Крыма упадет до 82,3 миллиардов рублей. Тем не менее, экономисты считают, что снижать финансирование проектов необходимо. Это подтолкнет развитие бизнеса, объясняет News.ru.

Минфин также собирается урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации. К 2022 году в Госдуму может поступить на 577 миллионов меньше, чем раньше. В Совфеде траты уменьшат на 338 миллионов.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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