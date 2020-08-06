В России предложили сократить расходы на Крым

Регион недосчитается более чем девяти миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Министерство финансов предложило урезать поток денег на развитие Крыма. Оптимизация расходов на содержание полуострова связана с пандемией коронавируса.

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798 тысяч рублей», — говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнирований федерального бюджета». Также в бумаге сказано, что в 2022 сокращения превысят девять миллионов рублей, пишет телеканал « Царьград ».

В 2022 году из-за пандемии финансирование государственной программы по социально-экономическому развитию Крыма упадет до 82,3 миллиардов рублей. Тем не менее, экономисты считают, что снижать финансирование проектов необходимо. Это подтолкнет развитие бизнеса, объясняет News.ru .

Минфин также собирается урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации. К 2022 году в Госдуму может поступить на 577 миллионов меньше, чем раньше. В Совфеде траты уменьшат на 338 миллионов.

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